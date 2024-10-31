Шалимов: сейчас у Карпина достаточно тяжёлая ситуация в «Ростове»

Бывший тренер Игорь Шалимов поделился мнением о работе главного тренера Валерия Карпина в «Ростове».

«Сейчас у Карпина достаточно тяжёлая ситуация в клубе и от совмещения страдает «Ростов». Сборную всё устраивает, а вот в «Ростове» сейчас есть проблемы. На совмещение, когда почти весь штаб уезжает в сборную, накладываются переезды. И в результате — если раньше мы с улыбкой воспринимали слова Карпина о том, что задача команды не вылететь, то сейчас уже это становится целью главной», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков после 13 матчей.