«Фиорентина» обыграла «Дженоа» в матче Серии А и поднялась в зону Лиги чемпионов

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуи. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 72-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «фиалок» Робин Госенс.

«Фиорентина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 19 очков за 10 матчей. «Дженоа» заработал шесть очков и располагается на 20-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 25 очков за 10 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: