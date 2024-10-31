Представитель Дюпина: Юрий счастлив в «Краснодаре», ждёт своего шанса

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, являющийся представителем вратаря «Краснодара» Юрия Дюпина, сообщил, что адаптация 36-летнего футболиста в клубе прошла успешно. Дюпин присоединился к «быкам» минувшим летом.

«Юрий получает игровое время в кубковых матчах. Конечно, как и любому футболисту, ему хотелось бы выходить на поле чаще, но Дюпин готов доказывать свой уровень и ждать шанса. Он отлично освоился в «Краснодаре», это прекрасный клуб, ему очень нравится город, он там счастлив. А игровые минуты придут, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дюпин принял участие в четырёх матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых он отыграл «на ноль». При этом 36-летний вратарь не сыграл ни в одной встрече чемпионата России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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