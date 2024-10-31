Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Дюпина: Юрий счастлив в «Краснодаре», ждёт своего шанса

Представитель Дюпина: Юрий счастлив в «Краснодаре», ждёт своего шанса
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, являющийся представителем вратаря «Краснодара» Юрия Дюпина, сообщил, что адаптация 36-летнего футболиста в клубе прошла успешно. Дюпин присоединился к «быкам» минувшим летом.

«Юрий получает игровое время в кубковых матчах. Конечно, как и любому футболисту, ему хотелось бы выходить на поле чаще, но Дюпин готов доказывать свой уровень и ждать шанса. Он отлично освоился в «Краснодаре», это прекрасный клуб, ему очень нравится город, он там счастлив. А игровые минуты придут, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дюпин принял участие в четырёх матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых он отыграл «на ноль». При этом 36-летний вратарь не сыграл ни в одной встрече чемпионата России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Материалы по теме
Хавбек «Краснодара» Ленини — о сложной логистике: приходится жертвовать восстановлением

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android