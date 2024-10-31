Денис Давыдов: дерби ЦСКА — «Спартак» будет от ножа

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми. Игра пройдёт в субботу, 2 ноября, начало в 20:45 мск.

«Дерби всея Руси. Неважно, на каком месте идёт клуб: первое или последнее. Это дерби: кто будет больше заряжен, тот и победит, игра будет от ножа. Победит тот, кто больше хочет. Да, от обеих команд можно ожидать чего угодно. «Спартак» может выдать матч года, как и ЦСКА. Ожидаю, что матч будет насыщенный и голевой», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

ЦСКА после 13 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 24 очка. «Спартак» занимает шестое место с 22 очками.