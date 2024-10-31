«Атлетико» в гостях обыграл команду из шестого дивизиона в матче Кубка Испании
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Завершился матч 1-го раунда Кубка Испании, в котором встречались «Вик», представляющий шестой испанский дивизион, и мадридский «Атлетико». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «матрасников».
Кубок Испании . 1-й раунд
31 октября 2024, четверг. 21:00 МСК
Вик
Вик
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 81' 0:2 Альварес – 89'
На 81-й минуте счёт во встрече открыл нападающий мадридского клуба Хулиан Альварес, реализовав 11-метровый удар. На 90-й минуте Альварес оформил дубль.
После 11 туров испанской Примеры «Атлетико» заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре подопечные Диего Симеоне встретятся с «Лас-Пальмасом». Игра состоится 3 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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