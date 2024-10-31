«Атлетико» в гостях обыграл команду из шестого дивизиона в матче Кубка Испании

Завершился матч 1-го раунда Кубка Испании, в котором встречались «Вик», представляющий шестой испанский дивизион, и мадридский «Атлетико». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «матрасников».

На 81-й минуте счёт во встрече открыл нападающий мадридского клуба Хулиан Альварес, реализовав 11-метровый удар. На 90-й минуте Альварес оформил дубль.

После 11 туров испанской Примеры «Атлетико» заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре подопечные Диего Симеоне встретятся с «Лас-Пальмасом». Игра состоится 3 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: