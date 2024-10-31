«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Ахли» в матче Саудовской Про-Лиги

Завершился матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Аль-Иттихада».

Единственный гол на 42-й минуте матча забил игрок «Аль-Иттихада» Салех Аль-Шехри с передачи нападающего Муссы Диаби. На 59-й минуте гости сравняли счёт, однако гол отменили после просмотра VAR. В матче было показано четыре жёлтые карточки.

После этой победы «Аль-Иттихад» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги. Команда уступает по дополнительным показателям идущему на первом месте «Аль-Хилялю». «Аль-Ахли» идёт 10-м с 11 очками.