Илья Абаев назвал проблемную позицию у «Ростова»

Бывший голкипер московского «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев считает, что вратарская позиция в донском клубе является проблемной. В команде играют три голкипера: Хидает Ханкич, Рустам Ятимов, Даниил Одоевский. Все они пришли в клуб летом.

«Большие ли проблемы у жёлто-синих с вратарями? Да, я думаю, вратари неудачно играют, поэтому мы не видим постоянного первого номера. Критиковали Песьякова, а на самом деле заменить его не удалось. Попробовать вернуть его зимой? Не знаю, как поступит руководство. Но вратарской линии точно требуется усиление. Удивительно, что эта позиция хромает в «Ростове», учитывая, что тренируют команду наставники сборной», — приводит слова Абаева «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков после 13 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.