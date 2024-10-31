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Игрок «Факела» Игорь Калинин рассказал о стычке с болельщиками

Игрок «Факела» Игорь Калинин рассказал о стычке с болельщиками
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Игрок «Факела» Игорь Калинин рассказал о своей стычке с болельщиками после матча 8-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (0:0)

«К футболу отношения не имеет. Это было из-за личного оскорбления. Неправильно повёл, смотрят дети, признаю. Не могу себе такого позволять. Но и тот болельщик тоже неправильно себя повёл. Футбол тут ни при чём. Это личное», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Факел» встречался с ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. По состоянию на сегодняшний день «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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