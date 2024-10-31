Мадридский «Реал» пожертвовал € 1 млн пострадавшим от наводнения в Испании

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте проинформировал о пожертвовании суммы в размере € 1 млн пострадавшим от наводнения, произошедшего в провинции Валенсия на юго-востоке Испании.

«Мадридский «Реал» начнёт кампанию [по сбору средств] с пожертвования в размере € 1 млн, которое пойдёт на помощь многочисленным семьям, оказавшимся в критической ситуации и нуждающимся в нашей поддержке», — написано на сайте «сливочных».

Ранее сообщалось, что в пострадавших регионах затоплены дороги, повреждены дома и автомобили. Несколько сотен человек оказались заблокированы из-за затопленных дорог. Несколько тысяч человек в Валенсии лишены электроснабжения.