Дохоян: Осинькин найдёт нужные нити — и «Крылья» хорошо заиграют

Бывший футболист «Крыльев Советов» Карен Дохоян считает, что главный тренер самарской команды Игорь Осинькин сможет улучшить результаты клуба в текущем сезоне. «Крылья» после 13 матчей в РПЛ идут на 10-м месте.

«Когда тренер чувствует такую поддержку от своих игроков, от клуба, болельщиков, тем более тренер, который работает столько лет в клубе, – это ещё раз мотивирует. Осинькин уже очень опытный тренер, найдёт нужные нити – и команда заиграет хорошо», — приводит слова Дохояна Metaratings.

«Крылья Советов» неудачно стартовали в текущем сезоне, на фоне чего появились слухи о возможной отставке Осинькина. Однако руководство клуба приняло решение, что в любом случае даст тренеру доработать до конца сезона, чтобы он мог исправить ситуацию.