Бонмати рассказала, почему Ямаль не захотел прикасаться к её «Золотому мячу»

Полузащитница сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати рассказала, по какой причине крайний нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль отказался прикоснуться к «Золотому мячу», который она выиграла на церемонии, прошедшей 28 октября.

«Он [Ямаль] спросил меня, есть ли на мяче моё имя, и я сказала ему, что, наверное, оно есть. Я спросила его, хочет ли он прикоснуться к нему. Однако он сказал: «Нет, нет, не надо, иначе я могу сглазить», — приводит слова Бонмати Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне «Барселона» вместе с Бонмати выиграла четыре турнира: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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