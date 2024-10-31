Хуммельс прокомментировал решение «Реала» не ехать на вручение «Золотого мяча»

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс прокомментировал решение мадридского «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча». Напомним, делегация «Реала» приняла решение не ехать на церемонию на фоне слухов о том, что «Золотой мяч» достанется не нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору, а полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Впоследствии именно Родри стал обладателем награды.

«Использование слова «неуважение» только из-за того, что приз выиграл не твой игрок, является неуважением по отношению к другим. Это плохо. Нет сомнений, что кто-то из Реала» заслуживал награды. Но есть и другие замечательные игроки, которые тоже хороши. В международном футболе были и более несправедливые случаи, при которых не было такой реакции», — приводит слова Хуммельса журналист Джанлука Ди Марцио.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч».