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Хуммельс прокомментировал решение «Реала» не ехать на вручение «Золотого мяча»

Хуммельс прокомментировал решение «Реала» не ехать на вручение «Золотого мяча»
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Защитник «Ромы» Матс Хуммельс прокомментировал решение мадридского «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча». Напомним, делегация «Реала» приняла решение не ехать на церемонию на фоне слухов о том, что «Золотой мяч» достанется не нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору, а полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Впоследствии именно Родри стал обладателем награды.

«Использование слова «неуважение» только из-за того, что приз выиграл не твой игрок, является неуважением по отношению к другим. Это плохо. Нет сомнений, что кто-то из Реала» заслуживал награды. Но есть и другие замечательные игроки, которые тоже хороши. В международном футболе были и более несправедливые случаи, при которых не было такой реакции», — приводит слова Хуммельса журналист Джанлука Ди Марцио.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч».

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