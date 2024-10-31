Лаутаро отреагировал на слова Месси, заявившего, что именно он заслужил «Золотой мяч»

Нападающий сборной Аргентины и «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал слова партнёра по национальной команде Лионеля Месси, ранее заявившего, что 27-летний футболист заслужил выиграть «Золотой мяч» — 2024 «больше, чем кто-либо другой».

«Для меня большая честь, что величайший игрок всех времён думает подобным образом. Я очень рад, что оказался среди номинантов. Думаю, что это признание отличного сезона, где был выигран Кубок Америки в составе сборной, а также чемпионат и Суперкубок Италии с «Интером». С личной точки зрения, я стал лучшим бомбардиром обоих турниров и был признан лучшим игроком Серии А», — приводит слова Лаутаро ICON.

Мартинес занял итоговое седьмое место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024.

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