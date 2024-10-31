Вадим Евсеев: в нашем футболе чем ниже лига, тем меньше у футболиста собранность, внимание

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился своим мнением об эмоциональности футболистов.

«Игра на игру не приходится. Я когда спокойный, когда эмоциональный — всё от обстоятельств зависит. Кстати, когда я был футболистом, то старался держать эмоции в себе. Какие у меня эмоции были? Только после завершения матча, когда есть результат. А так, считаю, игрок должен быть собран с первой до последней минуты игры.

В нашем футболе чем ниже лига, тем меньше у футболиста этих качеств — собранность, внимание, концентрация. А это всё очень влияет на результат. Особенно когда встречаются одинаковые по классу команды», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Последним местом работы Вадима Евсеева до «Ленинградца» была краснодарская «Кубань». 48-летний специалист возглавил клуб в сентябре 2023 года и покинул в апреле 2024 года. Также специалист работал в качестве главного тренера в «Факеле», «Шиннике», «Уфе», «СКА-Хабаровск» и «Амкаре».

«Ленинградец» занимает пятое место в турнирной таблице группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги. Команда набрала 21 очко после 15 матчей.