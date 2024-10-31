«Манчестер Юнайтед» выплатит «Спортингу» € 15 млн за подписание Аморима — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Спортингу» € 15 млн за досрочное расторжение контракта с португальским тренером Рубеном Аморимом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, все стороны достигли полного согласия. Контракт 39-летнего специалиста с «Манчестер Юнайтед» должен быть подписан в ближайшее время. Трудовое соглашение Аморима с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитано до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что «красные дьяволы» выплатят «Спортингу» € 11 млн. Сам Аморим заявил, что подробности о его будущем в «Манчестер Юнайтед» станут известны в ближайшее время.

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