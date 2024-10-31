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«Интер» начал работу по продлению контракта с Думфрисом — Романо

«Интер» начал работу по продлению контракта с Думфрисом — Романо
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«Интер» и защитник миланского клуба Дензел Думфрис начнут переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно информации источника, «Интер» подготовил все необходимые документы для продления контракта до конца сезона-2027/2028. Стороны в ближайшее время начнут переговоры.

Думфрис выступает в составе «Интера» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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