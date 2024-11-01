«Ман Сити» разрабатывает план, чтобы не допустить переход Родри в «Реал» — Cadena SER

В «Манчестер Сити» серьёзно обеспокоены интересом мадридского «Реала» к опорному полузащитнику «горожан» Родри, который 28 октября был признан лучшим футболистом минувшего сезона. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, в английском клубе хотят как можно быстрее продлить контракт с 28-летним футболистом, заканчивающийся летом 2027 года. Приоритетом «Манчестер Сити» является достижение пролонгации трудового соглашения с Родри до завершения нынешнего сезона.

В стане «горожан» считают, что получение Родри «Золотого мяча» свидетельствует о прогрессе «Манчестер Сити» как клуба. В связи с этим значимость испанского полузащитника для манкунианцев также возросла.

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