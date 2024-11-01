Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» разрабатывает план, чтобы не допустить переход Родри в «Реал» — Cadena SER

«Ман Сити» разрабатывает план, чтобы не допустить переход Родри в «Реал» — Cadena SER
Комментарии

В «Манчестер Сити» серьёзно обеспокоены интересом мадридского «Реала» к опорному полузащитнику «горожан» Родри, который 28 октября был признан лучшим футболистом минувшего сезона. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, в английском клубе хотят как можно быстрее продлить контракт с 28-летним футболистом, заканчивающийся летом 2027 года. Приоритетом «Манчестер Сити» является достижение пролонгации трудового соглашения с Родри до завершения нынешнего сезона.

В стане «горожан» считают, что получение Родри «Золотого мяча» свидетельствует о прогрессе «Манчестер Сити» как клуба. В связи с этим значимость испанского полузащитника для манкунианцев также возросла.

Материалы по теме
Болельщики «Реала» усмотрели в праздновании Родри издевательство над Винисиусом

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android