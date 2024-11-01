Голкипер «Майнца» Центнер публично обвинил Гарри Кейна в нанесении травмы головы

Голкипер «Майнца» Робин Центнер обвинил нападающего «Баварии» Гарри Кейна в нанесении травмы головы в очном матче 1/16 финала Кубка Германии (0:4).

«В моей травме головы можно винить Гарри Кейна. Он рано понял, что не сможет добраться до мяча. Он мог бы остаться в стороне и не идти в меня ногой», — приводит слова Кейна Bayern&Germany.

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На второй минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала с передачи Гарри Кейна. На 32-й минуте Мусиала оформил дубль также с паса Кейна. На 45+1-й минуте забил нападающий «Баварии» Лерой Зане, которому ассистировал защитник Альфонсо Дэвис. На 45+4-й минуте Мусиала оформил хет-трик.

В прошлом раунде Кубка «Бавария» разгромила «Ульм 1846» со счётом 4:0.

Действующим обладателем трофея является «Байер».