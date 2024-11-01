Ван Нистелрой рассказал, как тен Хаг отреагировал на увольнение с поста тренера «МЮ»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал, как нидерландский специалист Эрик тен Хаг воспринял новость о своём увольнении с поста главного тренера «красных дьяволов», которое состоялось 28 октября.

«Да, я видел его [тен Хага] в тот день и разговаривал с ним перед игрой. Он был разочарован и тронут, потому что действительно переживал за клуб. В наших первых разговорах после моего возвращения в клуб я чувствовал, что тен Хаг переживает и любит «Манчестер Юнайтед», а также хочет вывести его на новый уровень. Вот почему ему было больно из-за необходимости уйти. Однако он гордится своими успехами — победой в двух кубках», — приводит слова ван Нистелроя Goal.

Тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

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