В «Байере» готовы к уходу Хаби Алонсо в «Реал» грядущим летом — Relevo

В леверкузенском «Байере» ожидают, что главный тренер команды Хаби Алонсо возглавит мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, интерес к испанскому тренеру в «Королевском клубе» активизировался после поражения «Реала» в матче 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:4).

При этом в руководстве «сливочных» не хотят проявлять неуважение к действующему главному тренеру команды Карло Анчелотти. По этой причине в случае освобождения итальянским специалистом поста наставника испанского гранда ему будет предложена другая должность. Анчелотти может стать послом или старшим консультантом в «Реале».

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