«Рома» дома обыграла «Торино» в матче 10-го тура Серии А

Завершился матч 10-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. «Рома» одержала победу в матче со счётом 1:0.

На 20-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала. В матче было показано четыре жёлтые карточки.

После этой победы «Рома» набрала 13 очков. Римская команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Торино» располагается на девятой строчке с 14 очками после аналогичного количества матчей. На первом месте идёт «Наполи» (25).