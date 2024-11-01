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«Рома» дома обыграла «Торино» в матче 10-го тура Серии А

«Рома» дома обыграла «Торино» в матче 10-го тура Серии А
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Завершился матч 10-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. «Рома» одержала победу в матче со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 10-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Торино
Турин
1:0 Дибала – 20'    

На 20-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала. В матче было показано четыре жёлтые карточки.

После этой победы «Рома» набрала 13 очков. Римская команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Торино» располагается на девятой строчке с 14 очками после аналогичного количества матчей. На первом месте идёт «Наполи» (25).

Турнирная таблица Серии А
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