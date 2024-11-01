Будущее Фонсеки в «Милане» может быть определено в ближайшую неделю — Calciomercato

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека может быть уволен с этого поста в случае неудовлетворительных результатов команды в трёх ближайших матчах. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского гранда оценит работу португальского специалиста по итогам матча 11-го тура Серии А с «Монцей» (2 ноября), игры 12-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (9 ноября) и встречи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (5 ноября).

После девяти матчей чемпионата Италии подопечные Фонсеки набрали 14 очков и занимают восьмое место. После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Милан» заработал три очка и располагается на 25-й строчке.

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