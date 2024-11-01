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«Лацио» разгромил «Комо» в гостевом матче Серии А

«Лацио» разгромил «Комо» в гостевом матче Серии А
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Завершился матч 10-го тура Серии А, в котором встречались «Комо» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. «Лацио» одержал победу в матче со счётом 5:1.

Италия — Серия А . 10-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 5
Лацио
Рим
0:1 Кастельянос – 28'     0:2 Родригес – 31'     1:2 Маццители – 53'     1:3 Габаррон – 71'     1:4 Кастельянос – 81'     1:5 Чауна – 90+5'    
Удаления: Браунёдер – 62' / Тавареш – 65'

На 28-й минуте с пенальти забил нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. На 31-й минуте удвоил преимущество «Лацио» Педро Родригес. На 53-й минуте отличился игрок «Комо» Лука Маццители.

На 62-й минуте был удалён полузащитник «Комо» Маттиас Браунёдер, а через три минуты — защитник «Лацио» Нуну Тавареш. На 71-й минуте забил защитник «Лацио» Патрисио Габаррон. На 81-й минуте Кастельянос оформил дубль. На 90+5-й минуте забил нападающий «Лацио» Лум Чауна.

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 19 очками. «Комо» идёт 13-м с девятью очками.

Турнирная таблица Серии А
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