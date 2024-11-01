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Месси объяснил, почему изменил свой стиль игры после перехода в «Интер Майами»

Месси объяснил, почему изменил свой стиль игры после перехода в «Интер Майами»
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что изменил свой стиль игры после перехода в американский клуб.

«Я изменил свой стиль игры в зависимости от момента, ситуации и моего возраста. Я немного приспосабливаюсь ко всему. Я начал переосмысливать себя и адаптироваться к лиге, которая для меня была новой. Я чувствовал себя очень комфортно с самого начала», — приводит слова Месси ESPN со ссылкой на 433.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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