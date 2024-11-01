Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Барселоне».

«С моей точки зрения, «Барселона» не должна менять свою модель. Со стороны все смотрят на «Барселону» как на что-то другое. Этот клуб излучает харизму, особый запах», — приводит слова Гвардиолы Sport.es со ссылкой на TV3.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 30 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на шесть очков.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год, после чего возглавил «Баварию».

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