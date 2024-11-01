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Ловчев: сейчас иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов «Спартака»

Ловчев: сейчас иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что сейчас иностранные футболисты не понимают значение дерби с ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Раньше народ был другой. Футболисты понимали, что болельщики переживают за команду. Сейчас иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов «Спартака». Я не вижу особого настроя. Многие футболисты «красно‑белых» не знают, кто такие братья Старостины и почему им установлен памятник за воротами стадиона», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

2 ноября ЦСКА встретится со «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 22 очка. ЦСКА, в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 24 очка.

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