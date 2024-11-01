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В «Динамо» рассказали о состоянии травмированных игроков перед матчем РПЛ с «Ростовом»

В «Динамо» рассказали о состоянии травмированных игроков перед матчем РПЛ с «Ростовом»
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Официальный сайт московского «Динамо» опубликовал информацию о возможности участия травмированных футболистов бело-голубых в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П2

По информации пресс-службы столичного клуба, на текущей неделе в общую группу вернулся 31-летний правый защитник Эли Даса. 19-летний центральный защитник Милан Майсторович и 31-летний левый защитник Диего Лаксальт (играющий также на позиции опорного полузащитника) продолжают восстановление после полученных повреждений.

Матч 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» пройдёт в Москве 1 ноября, его начало запланировано на 19:00 мск.

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