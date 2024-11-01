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Московское «Динамо» установило клубный рекорд результативности в XXI веке

Московское «Динамо» установило клубный рекорд результативности в XXI веке
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Московское «Динамо» три последних матча во всех турнирах провело с максимальной для клуба результативностью на таком отрезке в XXI веке, забив 14 голов. После выездной победы над казанским «Рубином» в 12-м туре РПЛ (4:0) бело-голубые также на выезде обыграли «Крылья Советов» в Кубке России (6:3) и подмосковные «Химки» в 13-м туре РПЛ (4:3).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

Как сообщает официальный сайт московского «Динамо», в последний раз 14 голов за три матча бело-голубые забивали в сентябре 1992 года. После домашней победы над «Асмаралом» в чемпионской группе Высшей лиги чемпионата России (6:1) столичный клуб разгромил на своём поле в Кубке УЕФА норвежский «Русенборг» (5:1), после чего уступил на выезде «Спартаку» в национальном первенстве (3:4).

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