Мбаппе пытался приобрести акции «Монако», где выступает Головин – источник

Нападающий «Реала» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе пытался в начале 2024 года приобрести акции «Монако», сообщает Get Franch Football News со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, Мбаппе мечтал стать акционером Монако и купить акции через свой инвестиционный фонд. Однако, сделка не осуществилась из-за запрашиваемой цены, которая в конечном итоге оказалась слишком высокой.

Вместо этого Мбаппе приобрёл 80% акций футбольного клуба «Кан».

Напомним, Мбаппе выступал за молодёжную и основную команду «Монако», после чего в 2018 году перешёл в «ПСЖ». Сейчас за «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.

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