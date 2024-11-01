Месси рассказал, планирует ли стать тренером

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о планах после завершения карьеры.

«Я не знаю, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры. Я не хочу быть тренером, но пока не всё ясно. Я из тех, кто любит жить сегодняшним днём, поэтому сейчас я думаю только об играх, тренировках и получении удовольствия на поле», — приводит слова Месси ESPN со ссылкой на 433.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке: