Лионель Месси рассказал, чем был удивлён после переезда в США

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, что его удивило в МЛС.

«Здесь много страсти, что стало для меня сюрпризом. Я знал, как здесь популярны баскетбол, бейсбол, американский футбол, но о подобном отношении к обычному футболу не был наслышан, поэтому очень удивился. МЛС – конкурентная лига. Каждая команда сильна на своём поле, поэтому играть на выезде непросто», — приводит слова Месси ESPN со ссылкой на 433.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

Материалы по теме Месси рассказал, планирует ли стать тренером

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: