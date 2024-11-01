Лионель Месси рассказал, чем был удивлён после переезда в США

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, что его удивило в МЛС.
«Здесь много страсти, что стало для меня сюрпризом. Я знал, как здесь популярны баскетбол, бейсбол, американский футбол, но о подобном отношении к обычному футболу не был наслышан, поэтому очень удивился. МЛС – конкурентная лига. Каждая команда сильна на своём поле, поэтому играть на выезде непросто», — приводит слова Месси ESPN со ссылкой на 433.
Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».
Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: