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Фабрегас отреагировал на слухи о возможном переходе 48-летнего Тотти в «Комо»

Фабрегас отреагировал на слухи о возможном переходе 48-летнего Тотти в «Комо»
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал слухи о возможном подписании экс-нападающего «Ромы» Франческо Тотти.

«Тотти – легенда футбола, но мы не проявляли никакой заинтересованности в его подписании», – приводит слова Фабрегаса DAZN.

Ранее 48-летний Тотти допускал возобновление карьеры. Напомним, с 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы». Франческо выступал за римский клуб с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами.

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Тотти забил победный гол в финале любительского чемпионата Рима:

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