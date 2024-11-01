Нападающий «Акрона» Беншимол: мама не очень обрадовалась, узнав о моём переезде в Россию

22-летний нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной Кабо-Верде Жилсон Беншимол рассказал, как его родные отнеслись к варианту перехода в российский клуб.

«Когда моя мама только узнала, не очень обрадовалась. Она насторожилась, так как относится к той категории людей, которые часто следят за новостями. Про Россию сейчас много говорят во всём мире, поэтому мама переживала, ведь не знала, как всё обстоит. Я поговорил с братом, и он ответил, что надо ехать — это может быть хорошей возможностью для моей футбольной карьеры», — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.

Жилсон Беншимол перешёл в «Акрон» из португальского «Эшторила» в июле 2024 года. В 15 матчах за тольяттинцев во всех турнирах нападающий забил два гола и выполнил два результативных паса.

Полностью интервью с Беншимолом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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