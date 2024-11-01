Нападающий «Акрона» Беншимол высказался о роли Дзюбы в команде

22-летний кабо-вердийский нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол поделился впечатлениями о своём одноклубнике — 36-летнем российском форварде Артёме Дзюбе.

«Узнал о Дзюбе ещё после чемпионата мира 2018 года. Россия очень хорошо проявила себя, а Артём забивал и проводил сильные матчи с большими командами.

Несмотря на возраст, он находится в хорошей форме. Проводить по 90 минут на поле — дорогого стоит. И он не просто отстаивает их на поле, а играет и помогает команде. Посмотрите на статистику — Дзюба и гол забил, и результативные пасы есть. Это говорит о его хорошей готовности.

Артём, несомненно, лидер команды. У него колоссальный опыт выступлений в больших клубах, на чемпионате мира. Не могу сказать, что только он берёт на себя ответственность, мы — тоже. Но Артём нам помогает, объединяет, чтобы мы двигались в одном направлении», — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.

Полностью интервью с Беншимолом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: