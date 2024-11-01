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Карапузов дисквалифицирован на две игры за фол на Барко в матче «Пари НН» — «Спартак»

Карапузов дисквалифицирован на две игры за фол на Барко в матче «Пари НН» — «Спартак»
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Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорянц рассказал о санкциях, применённых к вингеру «Пари НН» Владиславу Карапузову за грубое нарушение правил на полузащитнике «Спартака» Эсекьеле Барко в домашнем матче 13-го тура РПЛ (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Рассмотрели удаление Карапузова, он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, в замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко. С нашей точки зрения, [нарушение] носило серьёзный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

На 90+5-й минуте матча 13-го тура РПЛ «Пари НН» — «Спартак» (0:2) вингер волжан Владислав Карапузов получил прямую красную карточку за грубый фол против хавбека красно-белых Эсекьеля Барко.

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