«Матч ТВ» покажет товарищеские встречи сборной России с Брунеем и Сирией
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Товарищеские матчи сборной России в ноябре 2024 года с национальными командами Брунея и Сирии будут транслироваться на бесплатном федеральном телеканале «Матч ТВ», сообщил официальный телеграм-канал вещателя.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Со сборной Брунея подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре 15 ноября, телетрансляция этой игры начнётся в 18:00 мск. 19 ноября в Волгограде встретятся национальные команды России и Сирии, начало трансляции матча запланировано на 18:30 мск.
С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.
Видео: Как сборная России играет при Карпине
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