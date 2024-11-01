«Матч ТВ» покажет товарищеские встречи сборной России с Брунеем и Сирией

Товарищеские матчи сборной России в ноябре 2024 года с национальными командами Брунея и Сирии будут транслироваться на бесплатном федеральном телеканале «Матч ТВ», сообщил официальный телеграм-канал вещателя.

Со сборной Брунея подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре 15 ноября, телетрансляция этой игры начнётся в 18:00 мск. 19 ноября в Волгограде встретятся национальные команды России и Сирии, начало трансляции матча запланировано на 18:30 мск.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.

Видео: Как сборная России играет при Карпине