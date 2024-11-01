Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Матч ТВ» покажет товарищеские встречи сборной России с Брунеем и Сирией

«Матч ТВ» покажет товарищеские встречи сборной России с Брунеем и Сирией
Комментарии

Товарищеские матчи сборной России в ноябре 2024 года с национальными командами Брунея и Сирии будут транслироваться на бесплатном федеральном телеканале «Матч ТВ», сообщил официальный телеграм-канал вещателя.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Со сборной Брунея подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре 15 ноября, телетрансляция этой игры начнётся в 18:00 мск. 19 ноября в Волгограде встретятся национальные команды России и Сирии, начало трансляции матча запланировано на 18:30 мск.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

Материалы по теме
Тренер сборной России Виктор Онопко дал советы молодым футболистам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android