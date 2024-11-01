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Месси ответил на вопрос о своём возможном участии на ЧМ-2026

Месси ответил на вопрос о своём возможном участии на ЧМ-2026
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о возможном участии на чемпионате мира 2026 года.

«Чемпионат мира — 2026? Я не знаю. Мне много раз задавали этот вопрос, особенно в Аргентине, но я хотел бы успешно завершить нынешний год. Надеюсь, в новом сезоне я смогу хорошо провести предсезонную подготовку, что не получилось сделать в прошлый раз. Посмотрим, как пойдут дела затем», — приводит слова Месси ESPN со ссылкой на 433.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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