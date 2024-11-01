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Ван Нистелрой высказался о причинах увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Ван Нистелрой высказался о причинах увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался об увольнении нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

«Очевидно, в футболе всё зависит от результатов. Эрик тоже это говорил. В предсезонке мы работали над новым игровым подходом, все были настроены позитивно и усердно трудились, чтобы вывести клуб на новый уровень. Иногда случаются вещи, которые невозможно объяснить. Было так много игр, в которых мы заслуживали большего. Я говорю о матчах с «Фенербахче», «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас», «Порту». Но мы знаем, что результат имеет ключевое значение, такова суть нашей работы», — приводит слова ван Нистелроя BBC.

Тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

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