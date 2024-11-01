Нападающий «Акрона» Беншимол поделился ожиданиями от первого дерби Самарской области в РПЛ

22-летний кабо-вердийский нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол поделился ожиданиями от первого дерби Самарской области в РПЛ. Матч тольяттинцев с «Крыльями Советов» состоится 3 ноября.

«Конечно, дерби с «Крыльями» — важное противостояние! Мы и в таблице находимся очень близко, прямые конкуренты в РПЛ. Наша задача — удержаться в лиге на следующий сезон. А для этого надо постараться выигрывать в таких матчах», — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, в активе команды 13 очков. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке с 12 очками.

Полностью интервью с Беншимолом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.