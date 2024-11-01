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Нападающий «Акрона» Беншимол поделился ожиданиями от первого дерби Самарской области в РПЛ

Нападающий «Акрона» Беншимол поделился ожиданиями от первого дерби Самарской области в РПЛ
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22-летний кабо-вердийский нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол поделился ожиданиями от первого дерби Самарской области в РПЛ. Матч тольяттинцев с «Крыльями Советов» состоится 3 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, дерби с «Крыльями» — важное противостояние! Мы и в таблице находимся очень близко, прямые конкуренты в РПЛ. Наша задача — удержаться в лиге на следующий сезон. А для этого надо постараться выигрывать в таких матчах», — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, в активе команды 13 очков. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке с 12 очками.

Полностью интервью с Беншимолом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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