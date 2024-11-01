Серхио Рамос может продолжить карьеру в Аргентине

Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Аргентине.

Как сообщает Relevo, «Бока Хуниорс» проявляет интерес к футболисту. Отмечается, что стороны уже ведут переговоры.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в «Севилью» летом 2023 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. В летнее межсезонье у игрока завершился контракт с командой. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

Ранее экс-футболист сборной Испании также выступал за мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала: