Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос может продолжить карьеру в Аргентине

Серхио Рамос может продолжить карьеру в Аргентине
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Аргентине.

Как сообщает Relevo, «Бока Хуниорс» проявляет интерес к футболисту. Отмечается, что стороны уже ведут переговоры.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в «Севилью» летом 2023 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. В летнее межсезонье у игрока завершился контракт с командой. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

Ранее экс-футболист сборной Испании также выступал за мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
Клопп — о Рамосе: он не мог не знать, что травмирует Салаха, и всё же сделал это

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android