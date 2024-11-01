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Игрок «Акрона» Беншимол назвал нелюбимое блюдо русской кухни

Игрок «Акрона» Беншимол назвал нелюбимое блюдо русской кухни
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22-летний кабо-вердийский нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол назвал своё самое нелюбимое блюдо русской кухни.

«Я спокойно отношусь к русской еде, но есть продукт, который не могу есть, — гречка. Не понимаю, как вы её едите, мне не понравилось. В остальном всё супер», — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, в активе команды 13 очков.

Полностью интервью с Беншимолом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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