Пол Скоулз назвал тренера, который идеально подошёл бы «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал тренера, который подошёл бы команде. Ранее «красные дьяволы» объявили об отставке нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

«Думаю, правильным кандидатом для «Манчестер Юнайтед» был бы Томас Тухель. Но он будет работать со сборной Англии. А так он умеет управлять большим клубом и выигрывать большие матчи. Он справился бы», — сказал Скоулз в эфире подкаста The Overlap.

Тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: