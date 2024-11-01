Нападающий «Акрона» Беншимол: смотрел матчи «Спартака» — ведь там играл Зе Луиш

22-летний нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной Кабо-Верде Жилсон Беншимол рассказал, что следил за матчами московского «Спартака», когда там выступал его соотечественник — форвард Зе Луиш.

«Представители «Акрона» вышли со мной на связь, рассказали о своём видении, целях клуба. Мне всё понравилось, и я решил принять предложение. Несмотря на то что команды не выступают в еврокубках, чемпионат остаётся очень сильным и конкурентоспособным. Мне было интересно попробовать свои силы тут.

Не могу сказать, что прямо следил за всеми командами РПЛ. Но я смотрел матчи «Спартака», когда там играл Зе Луиш. Он мой коллега по сборной. Было интересно, в каком клубе играет», — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.

Полностью интервью с Беншимолом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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