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Игорь Корнеев назвал фаворита матча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов»

Игорь Корнеев назвал фаворита матча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился ожиданиями по поводу того, кто будет фаворитом в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«Команды много пропускают, но если сравнивать атакующие силы, то фаворитом, наверное, будет «Динамо», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» 1 ноября и начнётся в 19:00 мск. Бело-голубые с 26 очками в 13 матчах находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. Жёлто-синие набрали 13 очков в 13 играх и находятся на девятом месте.

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