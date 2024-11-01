На матче ЦСКА — «Спартак» комментаторами выступят Черданцев и Моссаковский

Комментаторами на центральном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» выступят Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский. В прямом эфире встречу покажет федеральный канал «Матч ТВ».

Игра между армейцами и красно-белыми состоится в эту субботу, 2 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка), второе место занимает «Зенит» (30 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (28 очков).