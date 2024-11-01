Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Степашин — о Константине Тюкавине: он по натуре оптимист, ни разу не огрызнулся

Сергей Степашин — о Константине Тюкавине: он по натуре оптимист, ни разу не огрызнулся
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-премьер, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о нападающем московской команды бело-голубых Константине Тюкавине.

«Я очень хорошо его лично знаю, он динамовец, я тоже динамовец — это как бы субъективный взгляд. Если же брать объективно, то обратите внимание: он играет абсолютно не грубо, даже когда достаточно часто получает по ногам, я не видел ни разу, чтобы он огрызнулся. Он даже карточек никогда не получал. И потом, Костя Тюкавин по натуре оптимист, он всегда с улыбкой, с уважением относится и к партнёрам, и к соперникам, посему я полагаю, что Костя по праву заслуживает первого места», — приводит слова Степашина КП Спорт.

Отметим, что нападающий вышел на первое место в тройке финалистов в народном голосовании за звание футбольного «Джентльмена 2024 года».

Материалы по теме
В «Динамо» заявили, что Тюкавин достоин предложения от клуба уровня «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android