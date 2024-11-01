Сергей Степашин — о Константине Тюкавине: он по натуре оптимист, ни разу не огрызнулся

Экс-премьер, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о нападающем московской команды бело-голубых Константине Тюкавине.

«Я очень хорошо его лично знаю, он динамовец, я тоже динамовец — это как бы субъективный взгляд. Если же брать объективно, то обратите внимание: он играет абсолютно не грубо, даже когда достаточно часто получает по ногам, я не видел ни разу, чтобы он огрызнулся. Он даже карточек никогда не получал. И потом, Костя Тюкавин по натуре оптимист, он всегда с улыбкой, с уважением относится и к партнёрам, и к соперникам, посему я полагаю, что Костя по праву заслуживает первого места», — приводит слова Степашина КП Спорт.

Отметим, что нападающий вышел на первое место в тройке финалистов в народном голосовании за звание футбольного «Джентльмена 2024 года».