«Динамо» Москва — «Ростов»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 26 очков по результатам 13 игр. «Ростов» располагается на девятой строчке. У команды Валерия Карпина 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).