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«Динамо» Москва — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Динамо» Москва — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 26 очков по результатам 13 игр. «Ростов» располагается на девятой строчке. У команды Валерия Карпина 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).

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