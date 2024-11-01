Нападающий «Акрона» Беншимол рассказал о курьёзе, который с ним случился в Тольятти

22-летний кабо-вердийский нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол рассказал о курьёзных ситуациях, которые произошли с ним в России.

— В курьёзные ситуации в России не попадал?

— Было два момента. Первый раз, когда открывал дверь своей квартиры, а сосед одновременно со мной вышел из своей. Я очень сильно испугался, не понял, что случилось. Второй же случай произошёл, когда я решил снять показания счётчиков для хозяйки квартиры. Вышел на лестничную площадку поздним вечером, стал с телефонным фонариком искать счётчик — и тут, будто из неоткуда, появился большой русский мужчина. Я так испугался!

— Что было дальше?

— Он стал говорить что-то на русском, а для иностранца, который не понимает язык, речь может выглядеть немного агрессивной. На всякий случай я приготовился и думаю: что будет делать этот человек? Мы так и не поняли друг друга, но я позвонил переводчику, он поговорил с этим мужчиной. Оказался болельщиком «Акрона»! Просто рад был меня увидеть и хотел помочь, ха-ха, — сказал Беншимол в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Марии Куцубеевой и Владимиру Четверику.