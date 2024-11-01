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Андреа Камбьязо — о ничьей в матче с «Пармой»: мы были немного ленивы

Андреа Камбьязо — о ничьей в матче с «Пармой»: мы были немного ленивы
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Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо прокомментировал ничью в матче с «Пармой».

Италия — Серия А . 10-й тур
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Парма
Парма
0:1 Дель Прато – 3'     1:1 Маккенни – 31'     1:2 Зом – 38'     2:2 Веа – 49'    

«Сегодня мы были немного ленивы и пропустили несколько повторных атак от таких быстрых игроков, как «Парма». Мы были слишком быстры, когда пробивались в зону атаки, нам нужно было лучше разбираться в таких ситуациях. Мы — новая команда, которая должна постепенно собираться вместе и расти с каждым днём, чтобы мы все могли думать и играть одинаково. Сегодня у меня была пара моментов, когда я мог нанести удар по воротам, мне нужно совершенствоваться на тренировках, расти в этом отношении», — заявил Камбьязо в ходе послематчевой пресс-конференции.

Напомним, матч 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Парма» завершился накануне. Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли (Италия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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